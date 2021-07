DROLET, Marie-Claire



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 16 juin 2021, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée madame Marie-Claire Drolet, épouse de monsieur Jean-Louis St-Cyr, fille de feu madame Exilia Latulippe et de feu monsieur Arthur Drolet. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h 30. L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux Jean-Louis, ses enfants : Lise (Jean-Pierre Larose), Pierre (Claire Parent) et Danielle (Sylvain Poirier); ses petits-enfants : Jean-Samuel, Marie-Chantal, Pier-Olivier, Raphaël, Marianne et Ève-Marie; son arrière-petite-fille Maélie; sa sœur Thérèse; sa nièce Ghyslaine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures en particulier du 3e et 5e étage pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web: www.societealzheimerdequebec.com