PARENT, Nathalie



À l'Hôpital Fleurimont, le 11 juillet 2021, à l'âge de 51 ans, est décédée subitement dame Nathalie Parent, conjointe de monsieur Laurent Durot. Elle était la fille de dame Louisette Beaulieu et de monsieur Maurice Parent. Elle demeurait à Saint-Denis-de-Brompton.La famille vous accueillera aule vendredi 30 juillet 2021 de 16h30 à 20 h.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Laurent; son fils Sébastien Durot; ses sœurs: Martine et Carole; sa belle-sœur du côté de son conjoint: Ghislaine Durot (Sylvain Ménard); ses beaux-parents: Jacques et Colette Durot; ses neveux et nièces: Mathieu Côté, Michaël Côté, Phillipe Dorion, Étienne Durot-Ménard, Estelle Durot-Ménard, Laurence Durot-Ménard et Julien Durot-Ménard ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ses très chères amies: Nathalie Morin, Sandrine Guézel, Carole Leblanc et Françoise Parent et tant d'autres qu'elle chérissait et qui se reconnaîtront. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'Enfants, 206-245, rue Soumande, Québec (Qc) G1M 3H6, Tél. : 418-650-2111.