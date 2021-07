GIASSON, Soeur Bernadette



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560, chemin Sainte-Foy, Québec, le 14 juillet 2021, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée soeur Bernadette Giasson, (soeur Julien du St-Sacrement), soeur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, fille de feu Antoine Giasson et de feu Alexina Pelletier, originaire de Saint-Jean-Port-Joli. Elle était dans la 75e année de sa profession religieuse.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, 701, avenue Nérée-Tremblay, Québec, sous la direction de la maison funéraire Lépine Cloutier / Athos. Soeur Bernadette laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, les associé(e)s de la communauté, sa sœur Marie-Paule (feu Maurice Morin) et ses frères et sœurs qui l'ont précédée feu Luc (feu Yvette Boisvert), feu Ferdinand, feu Gérard, feu Lucille (feu André Caron), feu Antoinette (feu Louis-Marie Savard), feu Roméo (Laurence Bélanger); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, ses cousins, cousines et ami(e)s.