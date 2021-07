BERGERON, Marie-Paule



C'est avec une profonde tristesse, que nous vous annonçons le décès de notre mère, notre Grand-mamie, Marie-Paule Bergeron, décédée ce 1er juillet 2021 au CHSLD de Saint-Flavien, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu Amédée Guérard et la fille de feu Melville Bergeron et de feu Bibiane Garneau. Elle résidait à Issoudun. La famille recevra vos condoléances en présence des cendresà compter de 10h jusqu'à 11hSuivra l'inhumation des cendres au Cimetière paroissial d'Issoudun. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil ses enfans: Linda (Albany Méthot), Josée (Marcel Payeur), Yves (Michel Legendre), Nathalie (Marc Demers), Sylvain et feu Jean-François; ses petits-enfants: Frédéric (Chantal Dubois), Alexandre, Keaven, Charlotte (Jimmy Rousseau), Marc-Antoine, Malorie, Naomie; ses arrière-petits-enfants: Lionel, Henri, Élizabeth, Ély, Donovan, Avril, Lou et Anna. Sont également affectés par son départ, sa belle-sœur Doris Demers (feu Benoît Bergeron), son beau-frère Léopold Guérard (Ghislaine Pilote), ses filleuls: Daniel Ferland et Mario Ferland, ses neveux et nièces ainsi que ses copines de déjeuner, sa cousine Jacqueline Bergeron et ses bonnes amies Marie-Anne Cayer, Evelyne Pelletier Bélanger et une amie de la famille, Geneviève Demers. La famille tient à remercier son médecin Dre Hélène Maranda du CLSC de Laurier-Station ainsi que le personnel traitant du 8e Étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le Pavillon Joseph-Rhéaume et le CHSLD de Saint-Flavien pour les bons soins attentionnés prodigués à notre mère.