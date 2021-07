CÔTÉ, Danielle Desrochers



Entourée de l'amour des siens à son domicile, le 6 juillet 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Danielle Desrochers, épouse de monsieur Bertrand Côté. Elle était la fille de feu monsieur Paul-Émile Desrochers et de feu dame Alma Auger. Native de Ste-Croix, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Bertrand, ses enfants: Vincent (Maryline Verreault), Christian (Marie-Lisa Carrier) et Valérie (Richard St-Pierre); ses petits-enfants: Sophie, Étienne, Clara, Roxane et William; ses sœurs: Claire (feu Serge Lemay) et Alice (Jean-Louis Bourgouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Doris (feu Ernest Cayer), Germain (Carmen Cayer), Claudette (Gilbert Leblond), Réjeanne (André Rouillard), Thérèse (Aldéo Bernard), Raymonde (Pierre Paradis) et Mario (Jocelyne Blanchet); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de la Jacques-Cartier et de l'IUCPQ pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (QC), G1J 5B3, tél.: 418-657-5334.