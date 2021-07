MICHAUD, Johanne Lamarre



À sa résidence d'été de Rivière-Ouelle, entourée de l'amour des siens, est décédée le 16 juillet 2021 à l'âge de 69 ans et 7 mois Mme Johanne Lamarre, épouse de M. André Michaud; fille de feu Mme Alina Pelletier et de feu M. Omer Lamarre. Elle demeurait à Saint-Pacôme. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 23 juillet 2021 de 19 h à 21 h et le samedi 24 juillet de 13 h à 16 h.suivi de la mise en niche au columbarium de Saint-Pacôme. Elle laisse dans le deuil son époux, André; ses enfants: Jean-Philippe (Véronique Dufour), Marie-Andrée (Nicolas Roy), Marie-Christine (Francis Noël); ses petits-enfants: Rose-Marie et Juliette Michaud, Léo et Alexandrine Roy, Maurice, Marcelle et Clermont Noël; ses frères et sa soeur: Claude (Michelle Bolduc), Gaétan (Lina Fortin), Lise (Marcel Milliard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles (Marjolaine Émond), Lise (Jacques Dubé), Claude (Suzie Paris), Marie (Normand Ouellet), Jacques, Renée (Kevin Herkendall), Jean-Louis (Sylvain Turcotte); sa belle-mère, Huguette Lévesque (feu Joseph-Roger Michaud). Sont aussi attristés par son départ de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, amis(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'équipe SIAD pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0 ou à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la