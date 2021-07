BUSSIÈRE, Jean



À l'Hôpital Général de Québec, le 24 juin 2021, à l'âge de 85 ans, s'est endormi paisiblement Jean Bussière. Il était l'époux de feu Louisette Pageau, fils de feu Antoinette Fortin et de feu Albert Bussière. Il demeurait à Beauport. Il laisse dans le deuil ses filles: Josée (Jean-Pierre Cloutier) et Nathalie (Serge Therrien); ses petits-enfants: Karelle (Marc-Antoine Richer), Francis, Marie-Eve, Marianne et Antoine (Ann-Frédéryque Hurens); son arrière-petite-fille Charlie-Rose, son amie de cœur Marie-Reine Lachance ainsi que sa famille, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bussière et Pageau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.de 12h à 15h