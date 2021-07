Jonathan Bernier change d’adresse

Le gardien de but québécois Jonathan Bernier enfilera un nouvel uniforme lors de la saison 2021-2022, lui qui a été échangé des Red Wings de Detroit aux Hurricanes de la Caroline, jeudi.

Il s’agit toutefois que des droits de négociation, puisque l’athlète de 32 ans a l’opportunité de devenir joueur autonome sans compensation le 28 juillet. Selon The Athletic, aucune entente n’a encore été finalisée entre le portier et la formation qui évolue à Raleigh, qui reçoit aussi un choix de troisième tour.

En retour, elle cède le gardien Alex Nedeljkovic à l’organisation du Michigan. Ce dernier était sans contrat, mais il s’est rapidement entendu sur les termes d’un contrat de deux saisons, lui rapportant 3 millions $ par saison, selon son agent Rich Evans.

Cette saison, Bernier a maintenu une fiche de 9-11-1, une moyenne de buts accordés de 2,99 et un taux d’efficacité de ,914.

Pour sa part, Nedeljkovic a profité des blessures à Petr Mrazek et James Reimer pour prouver qu’il avait l’étoffe d’un gardien partant dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a aidé les Hurricanes à se qualifier pour les éliminatoires, en vertu d’une fiche de 15-5-3, ainsi que des excellentes statistiques au niveau des buts accordés (1,90) et du taux d’efficacité (,930).

Un premier échange pour le Kraken

Le directeur général du Kraken de Seattle, Ron Francis, aurait bouclé la première transaction de l’histoire de la formation en envoyant Tyler Pitlick aux Flames de Calgary pour un choix de quatrième tour en 2022, selon The Athletic.

Le joueur de centre de 29 ans avait été choisi la veille lors du repêchage d’expansion, lui qui n’avait pas été protégé par les Coyotes de l’Arizona. En 38 matchs en 2020-2021, Pitlick a amassé 11 points.

Il est aussi un ancien porte-couleurs des Oilers d’Edmonton, des Stars de Dallas et des Flyers de Philadelphie.

Gostisbehere en Arizona?

Les Coyotes ont pour leur part obtenu le défenseur Shayne Gostisbehere des Flyers de Philadelphie. C'est du moins ce qu’a rapporté le site The Athletic.

La formation de la Pennsylvanie donne également un choix de deuxième tour et un autre de septième ronde en 2022, tandis qu’elle n’obtient rien en retour, outre l’espace sous le plafond salarial.

Arrière à caractère offensif, le Floridien de 28 ans a amassé neuf buts et 20 points en 41 parties cette saison, pour un total de 60 filets et 219 points en 381 parties dans la LNH. Il reste deux saisons à son contrat de six ans et 27 millions $.

