La météo pourrait poser problème aux pompiers forestiers

Il y avait 272 incendies dans la province britanno-colombienne, jeudi en début de soirée, dont 39 très visibles et menaçants pour la sécurité publique.

Alors que la partie nord de la province a connu des températures plus fraîches, la partie sud de la province est restée chaude, sèche et venteuse, a indiqué jeudi après-midi Ian Meier, directeur général du BC Wildfire Service.

Les rafales pourraient atteindre jusqu'à 50 km/h dans certaines régions, ce qui créerait des situations potentiellement dangereuses pour les pompiers forestiers. Les vents ont également posé problème pour les pompiers qui luttent contre l'incendie de forêt de Tremont Creek près d'Ashcroft.

En début de soirée à Two Mile Road, à l'est de Mara Lake, 33 pompiers forestiers sont intervenus, deux hélicoptères ont été dépêchés et l'assistance des services d'incendie locaux et de l'industrie a été appelée, a indiqué le BC Wildfire Service sur Twitter, jeudi.

Des unités de protection structurelle ont été envoyées dans les zones à proximité.

Jeudi matin, plus de 4 300 propriétés en Colombie-Britannique ont reçu l'ordre d'évacuer.

En tout, près de 3 400 kilomètres carrés de terres ont été brûlés par des incendies de forêt depuis le 1er avril.

Le Yukon dénombrait, jeudi, plus de 65 feux de forêt toujours actifs, dont une vingtaine nouvellement allumés par la foudre.

En Ontario, 160 incendies brûlaient jeudi matin, alors qu'au Manitoba, ils était plus d'une trentaine.