Le comédien Pascal Rollin atteint d’un cancer incurable

Le comédien Pascal Rollin, vu récemment dans la peau du Mgr Fabre dans la série «Les pays d’en haut», est atteint d’un cancer du poumon incurable, rapporte le magazine «La Semaine» dans son édition qui vient de sortir en kiosque.

Âgé de 81 ans, l’acteur a appris il y a six mois que «son heure avait sonné», raconte «La Semaine». Pascal Rollin a été opéré aux intestins, puis son docteur lui a fait passer des tests et un scanner, qui ont révélé qu’il était atteint d’un cancer du poumon de stade 4, incurable.

«Ce n’est qu’après que j’ai réalisé l’ampleur de la nouvelle», a précisé l’homme de théâtre, dont la carrière s’étale sur plus de 60 ans, au journaliste Érick Rémy, dans ce que «La Semaine» qualifie d’ultime entrevue.

Or, Pascal Rollin semble serein devant la fatalité.

«Ma routine du matin — prendre ma douche, m’habiller, préparer mon petit-déjeuner — est de plus en plus difficile. J’irai très bientôt dans une maison de soins palliatifs. Je suis arrivé à cette étape. Même si cela signifie le début de la fin, je sais que j’y serai bien. Je suis en paix avec cette idée. J’ai hâte d’être au paradis. Je vous y garderai une place», a sagement confié M. Rollin, dont on a pu apprécier le talent au théâtre, au cinéma et à la télévision, dans des séries comme «19-2», «Sous un ciel variable», «Le clan Beaulieu», «Les forges de Saint-Maurice» et «Rue des Pignons», au fil des ans.