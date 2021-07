Montréal veut les Mondiaux de cyclisme en 2026

Montréal pourrait être le théâtre des Championnats du monde de cyclisme sur route en 2026 puisque la métropole s’est officiellement portée candidate auprès de l'Union cycliste internationale (UCI), jeudi.

C’est Événements GPCQM, société qui détient déjà les droits d’organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal et du Marathon de Montréal, qui s’est lancé dans la course.

Si l’UCI retient cette candidature, les Mondiaux auraient lieu au mois de septembre, dans la semaine suivant les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Les parties impliquées dans cette proposition espèrent démontrer, en accueillant pour trois semaines de suite les meilleurs cyclistes au monde, que Montréal est une «destination vélo et leader dans le développement de la pratique cycliste sous toutes ses formes.»

«Les plus grands cyclistes du monde connaissent maintenant bien Montréal, la qualité de nos circuits et de notre organisation, sans oublier l’énergie contagieuse de ses partisans, a commenté Sébastien Arsenault, président-directeur général d’Événements GPCQM, dans un communiqué. Nous serions honorés de leur faire vivre une nouvelle expérience sur le territoire et d’accueillir par le fait même tous les représentants et acteurs du cyclisme mondial afin de couronner les futurs champions et championnes du Monde UCI sous les yeux du monde entier.»

Le projet, proposé par GPCQM, a reçu l’appui de Cyclisme Canada et de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). Il profiterait du soutien financier et technique de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de Tourisme Montréal.

Tenus depuis 1921, les Championnats n’ont toutefois été organisés qu’à neuf reprises à l’extérieur de l’Europe, la première fois à Montréal en 1974. L’UCI dévoilera l’identité de la ville retenue le 24 septembre, dans le cadre de l’édition 2021 de l’événement, tenue en Belgique du 18 au 26 septembre.

