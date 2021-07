Nouveaux participants recherchés pour «Chefs de bois»

La compétition culinaire «Chefs de bois», animée par Mathieu Baron, sera l’une des émissions à découvrir sur la nouvelle plateforme Vrai, de Vidéotron, qui sera officiellement dévoilée le 17 août prochain.

Et le concept de ce nouveau jeu axé sur la gastronomie en territoire sauvage promet tellement que le producteur Toast Média et Québecor Contenu ont déjà mis en branle une deuxième saison.

Dans cette série campée dans une forêt québécoise, 10 chefs cuisiniers doivent rivaliser d’adresse en nature – sans le moindre équipement de cuisine moderne! – pour épater le juge-mentor Martin Picard et demeurer dans la course. Le vainqueur mettra la main sur un grand prix de 10 000 $.

Le recrutement de nouveaux participants est donc déjà en cours. Vous avez 18 ans et plus, détenez une expérience réelle en cuisine professionnelle ou restauration, savez faire preuve d’audace et d’instinct de survie, et avez une bonne connaissance de la faune, la flore, la pêche et la boucherie? Peu importe votre région, l’équipe de «Chefs de bois» est intéressée à vous connaître! Consultez gotoast.ca/recrutement pour en savoir davantage.