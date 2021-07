Organismes et bénévoles reconnus

Photo courtoisie

Bénévoles d’Expertise (BE) a profité de son assemblée générale annuelle pour reconnaître et souligner les cinq ans d’engagement et de fidélité de 20 bénévoles experts et organismes de son territoire.

Cette reconnaissance leur est octroyée, car leur confiance, leur loyauté, leur engagement et leur collaboration sont grandement appréciés et permettent à BE d’être la référence en bénévolat de compétences. Les bénévoles experts reconnus sont Isabelle Fugère et Renée Ouellet, toutes deux de l’arrondissement Les Rivières, à Québec; Marie-Claude Alain, de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge; Émilie Marceau et Denys Hamel, tous deux de Lévis. BE a aussi reconnu le travail exceptionnel de quatre bénévoles experts dans «L’ABC d’une stratégie de financement viable» : Patrick Ferrero, Isabelle Laviolette, Nicolas Lemay et Renée Ouellet. Les 15 organismes reconnus sont de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Un passionné de hockey

Photo courtoisie

Le Club de hockey Blizzard M18 AAA, du Séminaire Saint-François (SSF), m’annonce la nomination de Louis Painchaud (photo) au poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de l’organisation. Louis possède une feuille de route impressionnante à titre de vice-président aux opérations pour les Remparts de Québec depuis plus de 20 ans, et il a aussi été associé au Blizzard à l’époque où les Remparts de Québec étaient propriétaires de la franchise. Passionné de hockey, il apportera toute son expérience dans la direction de l’organisation, tout en conservant ses fonctions au sein des Remparts. Cette nomination survient à la suite de l’annonce du départ de Simon Richer.

80 ans

Photo courtoisie

Jean Zicat (photo), des Assurances Jean Zicat Inc. – Cabinet en assurance de dommages et services financiers de Québec, célèbre aujourd’hui son 80e anniversaire de naissance. Ancien arbitre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la saison 1969-70, il avait fondé son bureau presque en même temps. Son épouse, Aline, sa fille, Kathleen, qui dirige maintenant le cabinet, son fils, Yannick, chez Levio, de même que ses quatre petites-filles lui souhaitent une excellente journée.

En souvenir

Photos courtoisie

Le 22 juillet 2011. Attaques meurtrières en Norvège. Une explosion causée par une ou plusieurs bombes souffle le cœur politique d'Oslo, la capitale du pays. Peu de temps après, un homme qui s'est présenté comme un policier a ouvert le feu dans une île où se tenait un camp de jeunes organisé par le Parti travailliste. Anders Behring Breivik, un citoyen norvégien, sera appréhendé par la police norvégienne.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anne Demers (photo), directrice générale du Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ)... Le prince George de Cambridge, fils du Prince William et de Kate Middelton, 8 ans... Rufus Wainwright, chanteur canadien né aux États-Unis, 48 ans... Marie-Josée Taillefer, animatrice, épouse du chanteur René Simard, 58 ans... Martine St-Clair, chanteuse québécoise, 59 ans... Pierre Lebeau, comédien et acteur québécois, 67 ans... Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois, 74 ans... Mireille Mathieu, chanteuse française, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 juillet 2016: Anatole Robichaud (photo), 88 ans, fondateur du Club de golf L’Albatros, de Sainte-Foy, et ancien conseiller municipal à la Ville de Sainte-Foy... 2019 : Li Peng, 90 ans, ex-premier ministre chinois, connu pour sa responsabilité de premier plan dans la répression des manifestations de la place Tiananmen à Pékin en 1989... 2019 : Art Neville, 81 ans, musicien, auteur-compositeur américain, membre fondateur des Neville Brothers... 2018 : Chiyo Miyako, 117 ans, Japonaise qui était la doyenne de l’humanité... 2016 : Robert Cossette, 86 ans, l’un des pionniers de la Traversée internationale du lac Saint-Jean et légende de la nage en eau libre... 2015 : Bernard Marionnaud, 81 ans, homme d’affaires français... 1988 : André Rufiange, 58 ans, journaliste et chroniqueur au Journal de Québec...