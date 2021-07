Sur le point d’être intubés, des patients implorent de recevoir le vaccin

Des patients atteints de la COVID-19, sur le point d’être intubés, implorent d’être vaccinés, mais il est alors trop tard, malheureusement. C’est la triste réalité racontée par une docteure qui œuvre au Grandview Medical Center de Birmingham, en Alabama.

Dans un témoignage poignant publié sur Facebook, la Dre Brytney Cobia incite les gens à se faire vacciner avant qu’il ne soit trop tard.

«J'admets à l'hôpital des jeunes en bonne santé atteints de la forme grave de la COVID. L'une des dernières choses qu'ils font avant d'être intubés est de me supplier de recevoir le vaccin. Je leur tiens la main et je leur dis que je suis désolée, mais qu’il est trop tard», a écrit la Dre Brytney Cobia.

Lorsqu’elle doit parfois annoncer un décès à des proches, elle tente de leur expliquer l’importance de la vaccination, et de les raisonner.

«Ils pleurent. Et ils me disent qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient que c'était un canular. Ils pensaient que c'était une affaire politique. Ils pensaient que, parce qu'ils avaient un certain groupe sanguin ou une certaine couleur de peau, ils ne tomberaient pas gravement malades. Ils pensaient que c'était “juste une grippe”. Mais ils avaient tort. Et ils aimeraient pouvoir revenir en arrière, mais ils ne peuvent pas. Alors ils me remercient et ils vont se faire vacciner. Et je retourne à mon bureau, j'écris les avis de décès et je dis une petite prière pour que cette perte humaine serve à sauver plus de vies», a-t-elle ajouté dans son message.

Aux États-Unis, la vaccination est au ralenti dans plusieurs États, dont le Mississippi, l’Alabama et l’Arkansas, notamment, où des enfants sont désormais atteints de la maladie.

Inquiète de voir s'enliser la campagne de vaccination au moment même où la propagation du variant Delta provoque une recrudescence de cas, la Maison-Blanche a nettement durci le ton, la semaine dernière, contre les groupes derrière les réseaux sociaux, leur demandant de lutter davantage contre la propagation de fausses informations.

