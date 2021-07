Un entraîneur bien spécial

TOKYO | Félix Auger-Aliassime et son père Sam Aliassime vivront des moments très précieux aux Jeux olympiques.

Comme à l’époque où il lui enseignait les rudiments du tennis, Sam sera l’entraîneur de Félix à l’occasion des Jeux. Une occasion que le père et le fils apprécient grandement. « Ça fait chaud au cœur d’être présent auprès de Félix pour les Jeux olympiques, a exprimé Sam après l’entraînement de Félix, jeudi. Depuis que Félix est jeune, il rêve aux Jeux olympiques, mais je ne pensais pas vivre ce moment aussi vite. Je veux profiter de cette occasion pour vivre de beaux moments en sa compagnie. »

« C’est quelque chose d’incroyable que nous vivons à Tokyo, de renchérir la 15e raquette au classement de l’ATP. Frank (Dancevic) est le capitaine de l’équipe canadienne, mais c’est bien que mon père soit présent comme entraîneur. Qu’il soit présent tout près pour les parties, ça va me rappeler des souvenirs de jeunesse. Même s’il n’est pas toujours présent physiquement, mon père est toujours présent en pensées. »

Demande acceptée

Auger-Aliassime a déposé une demande pour que son père puisse l’accompagner. Sa réquisition fut acceptée. Après le tournoi de Wimbledon où Félix a atteint la ronde des quarts de finale, Sam a rejoint son fils à Monaco et les deux ont voyagé ensemble à Tokyo.

« Avec tout ce que mon père a accompli pour moi, c’était une façon de le remercier. Il me disait ce matin [jeudi] qu’il n’aurait jamais pensé participer aux Jeux olympiques un jour. On avait le droit à un invité. Mon père n’habite pas dans le Village olympique comme moi, mais dans un hôtel à proximité. On peut se voir au terrain, mais pas à l’extérieur. »

Sam mentionne qu’il est toujours présent pour son fils. « On a toujours formé une équipe, a-t-il résumé. Notre travail d’équipe ne va pas s’arrêter après les Jeux olympiques ou se limiter aux Jeux. Ça va continuer. »

Face à Murray en lever de rideau

Félix Auger-Aliassime aura un adversaire de choix au premier tour alors qu’il croisera le fer avec le double champion olympique Andy Murray qui s’était imposé à la maison en 2012 à Londres et à Rio en 2016.

Pointant au 9e rang parmi les têtes de série, Auger-Aliassime a remporté le seul duel en carrière face au Britannique qui a dû composer avec les blessures au cours des dernières années. « C’est un gros challenge qui dépasse notre sport, qui va plus loin, a affirmé Auger-Aliassime. Parce que je suis le seul Canadien à Tokyo dans le volet masculin, beaucoup de gens attendent de voir ce match à la maison pour encourager le Canada. Je veux bien faire à ma première présence aux Jeux et Murray a un titre à défendre et il sera très motivé. Même s’il n’affiche pas sa meilleure forme, je me prépare à son meilleur tennis. »

À ses 4e Jeux et occupant la 104e position au classement de l’ATP, Murray doit sa présence dans la capitale nippone au retrait de son compatriote Cameron Norrie, 34e raquette mondiale. À Pékin en 2008, il s’était incliné au premier tour.

De son côté, Auger-Aliassime n’a jamais hésité à prendre part au tournoi olympique contrairement à plusieurs qui ont préféré se retirer, notamment ses compatriotes Denis Shapovalov et Vasek Pospisil.

« Le Canada m’a beaucoup donné dans le passé et c’est une grande fierté de représenter mon pays. C’est une bonne chose pour les jeunes qui auront l’occasion de me voir jouer. »

En carrière, Auger-Aliassime et Murray ont croisé le fer à une seule reprise et le Québécois avait eu le meilleur en des manches de 6-2, 6-3 et 6-4 au US Open en 2020. « Cette victoire me donne confiance », a-t-il précisé.

Leylah face à Yastremska

Chez les femmes, la Lavalloise Leylah Fernandez aura pour adversaire au premier tour l’Ukrainienne Dayana Yastremska qui revient tout juste d’une suspension provisoire de six mois pour un contrôle positif à la mestérolone. Sa demande d’appel a été acceptée par un tribunal indépendant qui l’a blanchie après avoir entendu sa version des faits. Suspendue en janvier avant de pouvoir disputer l’Australie Open, la 46e raquette au monde est revenue au jeu le 9 juillet à Hambourg.

En double, les Canadiennes et 7e favorites Gabriella Dabrowski et Sharon Fichan affronteront les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani.

Le tournoi olympique se déroulera du 24 juillet au 1er août.