BOUCHARD, Aline



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumonologie de Québec (IUCPQ), le 20 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Aline Bouchard, épouse de feu monsieur Jacques Paquin. Née à Québec, elle était la fille de feu monsieur Ernest Bouchard et de feu dame Graziella Tremblay. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 9h à 10h30.Elle sera inhumée ultérieurement au cimetière de Portneuf. Elle laisse dans le deuil son fils: Raynald (Marie Coyea), et ses petits-enfants: Hélène (Patrick Plante) et Myriam Paquin (Alexandre Gallant), ses frères et sœurs: feu Jacqueline, Jeannine (Roger Tremblay), feu Pauline (feu Girard Sylvain), Jacques (Monique Giguère), feu Bernadette, feu Welly (feu Thérese Savard) et feu Harry (Suzanne Couture); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquin: feu Eugénie, feu Joseph (feu Cécile Welsh), feu Simone (feu Georges-Aimé Letendre), feu Eugène (feu Geneviève Germain), feu Napoléon (feu Jacqueline Ampleman), feu René (feu Yvette Sylvain, feu Léon Gignac), feu Maurice, feu Marcel (feu Georgette Côté) feu Magdeleine (feu Patrick Ducharme), feu Jean-Marie (feu Liliane Plante) et feu Pauline (feu Robert Fortin, André Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'attention apportée et le dévouement exceptionnel du personnel du Manoir de Verger, ainsi que l'équipe du 5ième étage de l'IUCPQ pour la qualité des soins prodigués et la compassion du personnel des soins palliatifs du Pavillon Notre-Dame. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile www.frdj.ca 1-877-287-3533 ou au Camp pour enfants diabétiques de l'Est du Québec 418-523-6159 https://www.cedeq.org/quebec/userfiles/telecharger/financement/Formulaire_don_in_memorium-Camp_pour_enfants_diabetiques_de_l-Est_du_Quebec_.pdfVous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.