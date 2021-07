Agression et exploitation sexuelle: Michel Venne fait appel de son verdict de culpabilité

L’ex-journaliste Michel Venne fait appel de son verdict de culpabilité pour agression et exploitation sexuelle, prononcé il y a un mois au palais de justice de Québec, confirme le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à TVA Nouvelles.

• À lire aussi: Les représentations sur la peine reportées en septembre

• À lire aussi: Il est temps que la honte change de camp, lance Léa Clermont-Dion

L’ancien directeur de l’Institut du Nouveau Monde était toujours en attente de sa peine.

Rappel des faits

En août 2008, le directeur général de l’Institut du Nouveau Monde avait agressé sexuellement Léa Clermont-Dion, alors stagiaire, lors d’un événement à Québec.

La première agression avait eu lieu dans un taxi, puis après une soirée au Complexe Méduse où l’homme avait touché les parties génitales et tenté d’embrasser la mineure de 17 ans à l’époque.

Le juge Stéphane Poulin qui a entendu la version de l’accusé et de la victime, avait estimé que celle de Venne était calculée et manquait «de franchise et de transparence». Michel Venne est en liberté pendant les procédures.

Pour sa part, Léa Clermont-Dion avait fait lever l’ordonnance de non-publication qui protégeait son identité pendant les procédures afin, notamment, de pouvoir s’adresser aux médias.