Baie de Beauport: un tapis pour faciliter l’accès à la plage aux personnes à mobilité réduite

Cet été, les personnes en chaise roulante peuvent plus facilement accéder à la plage de la baie de Beauport, à Québec, grâce à un tapis de 270 pieds installé directement sur le sable.

«Quand la marée est haute, les gens peuvent arriver directement dans l’eau», fait valoir Christophe Roy, directeur des opérations de la baie de Beauport. Lorsque la marée est basse, le tapis s’arrête avant d’atteindre les vagues.

Si le tapis, en place depuis le 6 juin dernier, n’a pas été allongé pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’atteindre l’eau durant la marée basse, c’est en raison de difficultés pratiques, explique M. Roy.

Maxime Boily, 46 ans et paraplégique, qui était à la plage jeudi avec sa conjointe et son neveu, a aperçu le tapis il y a quelques semaines en prenant part à une activité de planche à pagaie.

«J’ai dit: “wow, c’est pratique!” C’était la première fois que j’en voyais un», raconte M. Boily. «Avec le tapis, ça descend très bien sans forcer», dit-il, expliquant que les fauteuils roulants peuvent s’enliser dans le sable autrement.

Photo Stevens LeBlanc

M. Boily, qui sait nager, n’a pas encore accédé à la marée haute via le tapis, mais il compte en faire l’essai prochainement. «Ce serait plus facile pour embarquer sur un kayak ou un paddle board», pense-t-il.

Photo Stevens LeBlanc

Inspiré des plages américaines

De tels tapis ont déjà été installés ailleurs au Québec, comme sur la plage de Haldimand à Gaspé ou sur la plage Beaubassin à Bonaventure, notamment. Selon Christophe Roy, il n’y en a pas d’autres dans la ville de Québec.

«C’est en allant en Floride que j’ai remarqué ces tapis sur la plage. On a 250 pieds de marée ici. On cherchait un produit qui allait durer, qu’on ne serait pas toujours en train de replacer et de réinstaller», explique M. Roy.

Un investissement d’environ 17 000$ a été nécessaire, grâce à l’appui de la Ville de Québec et du Port de Québec.

Jeudi, plusieurs personnes n’ayant pas de handicap utilisaient aussi le tapis pour circuler.

«Les gens l’utilisent aussi parce que c’est plus stable, plus facile. Ça me dérange pas!», assure Maxime Boily, mentionnant que c’est pratique pour les poussettes également.

Christophe Roy n’y voit pas de problème non plus, expliquant que les gens se comportent avec civisme et laissent la place aux personnes à mobilité réduite lorsqu’elles utilisent le tapis.

Améliorations à venir

Sept tables de pique-nique ont aussi été adaptées pour les personnes en fauteuil roulant.

L’administration de la baie de Beauport se penche sur d’autres moyens d’améliorer l’accessibilité du site, comme en ajoutant des rampes ou en achetant un fauteuil roulant de plage Hippocampe.

M. Boily a d’ailleurs mentionné qu’un tel fauteuil serait bien pratique «pour pouvoir circuler dans des zones de sable quand on quitte le tapis».

Selon M. Roy, des commentaires d’usagers souhaitant des infrastructures plus universellement accessibles ont déjà été reçus par le passé.