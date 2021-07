Beauport: une sacrée frousse pour une mère et sa fillette

Le Service de police de Québec a été appelé à intervenir pour un enfant embarré dans un véhicule, dans le stationnement d’un Walmart, à Beauport.

Plus de peur que de mal pour la fillette d’un an et sa mère. C’est cette dernière qui a elle-même averti les policiers, après avoir oublié les clés à l’intérieur du véhicule. Les portes s’étaient verrouillées derrière elle, le bébé toujours à l’intérieur.

Une fois les policiers sur les lieux, tout s’est enchaîné rapidement. L’opération n’aura duré qu’une dizaine de minutes et l’enfant se porte à merveille.