Bientôt un parc canin à Stoneham

Un parc canin prendra place au pied du mont Wright, à Stoneham, dès le printemps ou l’été prochain. Les travaux débuteront dès l’automne.

« L’objectif principal c’est vraiment d’entretenir une meilleure propreté de l’endroit», explique la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications de Stoneham, Gaétane Deschênes. Les chiens pourront donc se soulager à cet endroit avant de pénétrer sur les pistes.

Également, lors des périodes moins achalandées, les propriétaires de chiens pourront bénéficier du parc. Rappelons que depuis deux ans, le mont a diminué la capacité de stationnement afin de limiter le nombre de marcheurs sur la montagne et ainsi, préserver les lieux.

Bien que le terrain exact où les canidés des visiteurs pourront se dégourdir les pattes n’a toujours pas été exactement identifié, il se trouvera entre le mont et l’autoroute, tout juste avant le début des pistes. Des travaux pour des installations septiques sont prévus avant de délimiter l’espace du parc et commencer la construction.

« Je crois que certains citoyens craignent que l’on installe le parc entre le mont et leurs résidences, ce qui viendrait augmenter la fréquentation et le bruit dans leur secteur, mais ce n’est pas du tout notre but », rassure Mme. Deschênes.

Des changements au mont Wright

La construction de ce parc s’inscrit dans le projet de réaménagement du parc du mont Wright. La ville a d’ailleurs fait construire un bureau d’accueil et instaurera un droit d’accès de 7$ pour les marcheurs.

« Les citoyens de Stoneham vont continuer d’avoir un droit d’accès gratuit à la montagne, tout comme les enfants, d’ici ou d’ailleurs, et les membres de la Fédération d’escalade », affirme Gaétane Deschênes.