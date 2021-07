ComediHa! Fest-Québec: 75% numérique, 100% divertissant, 100% gratuit

Cette année, du 28 juillet au 28 août prochains, le ComediHa! Fest-Québec présentera une programmation diversifiée, avec près de 100 spectacles et ce, entièrement gratuitement. L’édition spéciale proposera aux festivaliers des contenus humoristiques diversifiés, éclatés et riches en émotions via une formulaire hybride permettant d’assister aux spectacles en personne ou en webdiffusion sur ComediHa.tv. Des noms bien connus de tous tels que Laurent Paquin, P-A Méthot, les Denis Drolet, Michel Charrette, Guillaume Wagner, Mike Ward, Lise Dion, Stéphane Rousseau et Jean-Marc Parent, pour ne nommer qu’eux, seront de la partie.

Pour découvrir la programmation complète du Festival et pour en savoir plus sur la façon d’obtenir des billets, rendez-vous sur comedihafest.com.