Concurrence sur le flanc droit

Zachary Brault-Guillard a amorcé la saison en étant l’homme de confiance de Wilfried Nancy comme latéral droit, mais un doute commence à s’installer.

Le Franco-Canadien a effectivement connu un très bon début de saison, étant même sélectionné à deux reprises dans l’équipe de la semaine de la MLS.

Il a été titulaire pour cinq rencontres avant de rejoindre le Canada dans sa quête pour une qualification à la Coupe du monde de 2022. Quand il est revenu, il a retrouvé son poste de partant pour deux autres rencontres.

Puis Mathieu Choinière est venu brouiller les cartes avec trois départs consécutifs avant que Brault-Guillard ne retrouve son poste, mercredi soir, contre New York City.

Concurrence

A priori, le défenseur de 22 ans n’y voit pas de grand problème s’il doit partager la tâche avec Choinière.

« C’est la concurrence, le coach l’a dit de nombreuses fois qu’il ferait tourner. Il s’ajuste au système de chaque adversaire. Mathieu a répondu présent et il a fait de très bons matchs. C’est aussi à moi de faire plus pour prouver que j’ai ma place. »

Selon Brault-Guillard, les choses sont différentes sous Wilfried Nancy.

« Il y a une bonne concurrence, le groupe vit bien. C’est vrai que la saison dernière, il y avait un onze type qui enchaînait. Ça finissait qu’on manquait parfois de fraîcheur. Cette année, le coach fait plus de rotation et ça se vit bien dans le groupe. »

L’an passé, Brault-Guillard a disputé 21 des 23 matchs de saison régulière de l’équipe. Cette année, il a été impliqué dans 11 parties sur 14, dont 8 fois comme titulaire.

Équilibre

« J’ai continué à faire de bons matchs, mais on a eu moins de réussite. Je ne m’inquiète pas pour la suite. Même si je ne suis pas partant, je suis entré dans beaucoup de matchs », a rappelé Brault-Guillard.

Le jeune homme reconnaît qu’il travaille encore à trouver l’équilibre entre le jeu défensif et offensif dans un poste où il doit couvrir beaucoup de terrain, plus que l’an passé.

« En début de saison, j’avais plus la capacité de monter, maintenant les équipes connaissent mieux notre façon de jouer et ça change les choses. »

« On doit aussi beaucoup courir et avoir différents types de courses et ça devient parfois fatigant. C’est plus compliqué de faire des grosses courses en avant, mais c’est à moi de travailler pour avoir plus de lucidité. Je suis moins offensif que d’habitude, mais je reste sur ma tâche défensive. »

Quioto blessé

Romell Quioto s’est blessé dans un match de la Gold Cup entre le Honduras et le Qatar cette semaine, une rencontre qu’il n’a d’ailleurs pas terminée.

« On n’a pas de mise à jour pour l’instant, on l’a vu en direct et on espère que ce n’est pas trop grave, a résumé Wilfried Nancy. On attend le retour des médecins. On aura un peu plus d’information un peu plus tard. »

Quant à Ballou Tabla, il s’entraîne toujours en solitaire pour le moment.

« L’idée est de voir son évolution sur le plan individuel pour voir s’il peut joindre les entraînements », a expliqué Nancy.

Le club a confirmé vendredi qu’il pourrait jouer ses trois matchs locaux au Stade Saputo au mois d’août.