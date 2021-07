COVID-19: le Québec compte 101 nouveaux cas et un décès supplémentaire

Le Québec a enregistré vendredi 101 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire.

• À lire aussi: Virus: le régulateur européen approuve le vaccin Moderna pour les 12-17 ans

Il s’agit du troisième jour consécutif où la Belle Province affiche une centaine d’infections, après les 99 cas de jeudi et les 103 de mercredi.

À ce jour, 376 530 Québécois ont contracté la maladie à coronavirus et 11 239 d’entre eux ont perdu leur combat à la suite de complications.

Les hospitalisions ont diminué (67, -4) et le statu quo des derniers jours s’est maintenu au niveau des soins intensifs (21).

Depuis le lancement de l’importante campagne de vaccination, 10 503 950 doses ont été reçues par les Québécois. Le pourcentage des 12 ans et plus ayant reçu une dose est demeuré inchangé (82 %), mais on a gagné un point du côté des deux doses (57 %), en date de jeudi.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 JUILLET 2021

101 nouveaux cas, pour un total de 376 530 personnes infectées;

364 539 personnes rétablies;

1 nouveau décès – pour un total de 11 239, soit :

1 décès dans les 24 dernières heures;

67 hospitalisations, soit une diminution de 4 par rapport à la veille;

21 personnes aux soins intensifs, un nombre resté stable par rapport à la veille;

14 917 prélèvements réalisés le 21 juillet.

Vaccination

96 034 doses administrées s’ajoutent, soit 94 624 dans les dernières 24 heures et 1 410 avant le 22 juillet, pour un total de 10 469 697 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 34 253 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 10 503 950 doses reçues par les Québécois.

VARIANTS

Le Québec compte 8442 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 3973 (+1)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 029 (+3)

Capitale-Nationale : 32 856 (-)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 15 231 (+5)

Estrie : 14 923 (+1)

Montréal : 133 322 (+45)

Outaouais : 12 587 (+1)

Abitibi-Témiscamingue : 1147 (+1)

Côte-Nord : 579 (-)

Nord-du-Québec : 110 (+1)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2066 (+1)

Chaudière-Appalaches : 19 299 (+1)

Laval : 31 914 (+22)

Lanaudière : 24 137 (+6)

Laurentides : 21 083 (+6)

Montérégie : 51 598 (+5)

Nunavik : 47 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 119 (-)

Hors Québec: 490 (-)

Région à déterminer: 4 (-)

Total: 376 530 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 53

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 271

Capitale-Nationale : 1118

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 526

Estrie : 352

Montréal : 4773

Outaouais : 215

Abitibi-Témiscamingue : 9

Côte-Nord : 4

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 46

Chaudière-Appalaches : 368

Laval : 916

Lanaudière : 517

Laurentides : 510

Montérégie : 1558

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 3

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 11 239 décès

AILLEURS AU CANADA

En Ontario, les cas ont continué leur mouvement haussier, vendredi. Après les 185 nouveaux malades signalés la veille, la province la plus peuplée a ajouté 192 infections à ses statistiques. Avant cela, la province avait eu 150 cas et moins pendant trois jours et la moyenne sur sept jours est passée de 151 cas la semaine dernière à 160 cas cette semaine.

Un seul décès est venu s’ajouter au tableau ontarien, qui fait état depuis le début de la pandémie de 548 986 cas et de 9308 morts. Désormais, 80,59 % des adultes ontariens ont reçu au moins une dose et 66,34 % sont pleinement vaccinés.

La situation au Canada:

Ontario: 548 986 cas (9308 décès)

Québec: 376 530 cas (11 239 décès)

Alberta: 233 062 cas (2320 décès)

Colombie-Britannique: 148 730 cas (1763 décès)

Manitoba: 57 322 cas (1167 décès)

Saskatchewan: 49 556 cas (575 décès)

Nouvelle-Écosse: 5880 cas (93 décès)

Nouveau-Brunswick: 2347 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1437 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 542 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 425 398 (26 528 décès)