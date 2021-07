Exclusivité à la Salle Albert-Rousseau : Des cailloux plein les poches

Du 18 au 21 août prochain à la Salle Albert-Rousseau, Monarque Productions revisitera Des cailloux plein les poches, adaptation de Stones in His Pocket de Marie Jones, un énorme succès britannique qui s’est entre autres mérité le prestigieux Laurence Olivier Award. Foudroyant pied de nez à la culture du cinéma international, la pièce trouvera ici un public au fait des injustices qui habitent le monde cinématographique. Un défi à la hauteur des ambitions de Monarque, donc, que de faire vivre une quinzaine de personnages grâce à deux acteurs, quelques accessoires et des effets sonores dans une pièce où le sarcasme, l’ironie et l’humour noir donnent le ton au drame comme au comique.

