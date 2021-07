Festif! de Baie-Saint-Paul: seul avec ses chansons et ses guitares

BAIE-SAINT-PAUL | Michel Rivard revisitera samedi soir, en toute liberté, sur la scène du Bas de la Baie, l’ensemble de sa carrière.

• À lire aussi: Festif! de Baie-Saint-Paul: heureuse dans son nid

L’auteur, compositeur et interprète a souvent chanté dans la petite municipalité de Charlevoix, mais jamais à l’occasion du Festif!, où il sera le vétéran de cette 12e édition.

« Je suis un troubadour de bientôt 70 ans qui chante où on a le goût de m’entendre et je suis absolument ravi de me retrouver là », a-t-il lancé, lors d’un entretien, agréablement surpris par cette invitation.

Michel Rivard éclate de rire lorsqu’on lui fait remarquer que l’affiche du Festif! est remplie d’artistes émergents.

« Ne suis-je pas un éternel émergent ? », fait-il remarquer.

Sur un ton plus sérieux, il ajoute qu’il est vieux, mais que ça n’entre pas en ligne de compte lorsque c’est le temps de faire son métier.

« Je suis quelqu’un qui vieillit avec beaucoup de plaisir. Les chansons peuvent passer à travers le temps et être aussi vivantes, aujourd’hui, qu’elles l’étaient il y a 50 ans », a-t-il précisé.

Liberté

Seul, avec quelques guitares, Michel Rivard revisitera son vaste répertoire. Une formule qu’il présentera sept fois cet été et qu’il inaugurera au Festif!

« C’est le format de la liberté. Si, un soir, j’ai le goût de chanter la première toune que j’ai écrite dans ma vie, et bien je la chante. Si j’ai le goût de chanter la dernière, inédite et toute fraîche sortie, je vais le faire. Entre les deux, j’ai le plaisir de pouvoir aller n’importe où et faire plaisir aux gens », a-t-il dit.

Il fera ses classiques, mais aussi des trucs un peu étonnants et des versions un peu différentes avec un souffle nouveau.

« J’essaie de trouver un juste équilibre entre mon plaisir et celui du public et ça fait des shows où tout le monde est content », a-t-il ajouté.