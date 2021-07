Glissements de terrain en Inde: 44 morts, des dizaines de disparus

BOMBAY | Au moins 44 personnes ont péri dans l’ouest de l’Inde dans des glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson, et des dizaines d’autres sont portées disparues, a annoncé vendredi un responsable local.

Trois glissements de terrain se sont produits jeudi dans le district de Raigad, dans l’État de Maharashtra, dont la capitale est Bombay, selon ce responsable.

«Quarante-deux personnes sont mortes dans des glissements de terrain dans le district de Raigad et 38 personnes sont toujours portées disparues», a déclaré à l’AFP Anirudha Ashtaputre, porte-parole du gouvernement de l’État.

«Il y a eu six autres glissements de terrain dans le district de Satara, où deux personnes sont mortes», a-t-il ajouté.

Jusqu’à 15 autres personnes sont également portées disparues ailleurs dans l’État.

Intervention de l’armée

La marine et l’armée de l’air sont intervenues pour venir en aide à des milliers de personnes affectées par des inondations. Mais les opérations de secours sont compliquées notamment par des glissements de terrain qui ont coupé plusieurs routes, en particulier l’autoroute entre Bombay et Goa.

Plus de 24 heures d’intenses précipitations ininterrompues ont fait sortir de son lit le fleuve Vashishti. Des quartiers de la localité de Chiplun, à 250 km de Bombay, étaient noyés sous 3,5 mètres d’eau.

Le chef du gouvernement de l’État Uddhav Thackeray a indiqué que les services d’urgence peinaient à atteindre des quartiers de Chiplun désormais isolés.

«Les routes et les ponts ont été endommagés par les inondations, et la situation est inquiétante», a ajouté M. Thackeray.

La marine a mobilisé sept équipes de secours équipées de canot gonflables, de gilets de sauvetage et de bouées sur les zones touchées, ainsi que des chauffeurs spécialisés et un hélicoptère pour hélitreuiller les personnes naufragées.

L’armée a de son côté annoncé déployer 15 équipes dans la nuit dans les secteurs les plus touchés pour secourir les personnes bloquées et administrer les premiers secours.

Un glissement de terrain dans la ville de Khed a fait 10 blessés, d’après un communiqué du gouvernement de l’État, précisant par ailleurs que «10 à 15 personnes sont probablement piégées sous les décombres».

Le département météorologique indien a placé plusieurs régions de l’État en alerte rouge, en précisant que les fortes pluies devraient se poursuivre dans les prochains jours.

Phénomène amplifié

Les effondrements de bâtiments sont fréquents en Inde pendant la saison de la mousson (juin-septembre), les structures anciennes et chancelantes cédant sous les jours de pluie ininterrompue.

Les autorités ont annoncé vendredi la mort de 4 personnes pendant la nuit dans l’effondrement d’un bâtiment d’un bidonville de Bombay, moins d’une semaine après que 34 personnes ont été écrasées par l’effondrement d’un mur, consécutif à un glissement de terrain dû aux fortes pluies.

Les pluies ont également provoqué l’inondation d’un centre de traitement des eaux, interrompant la distribution d’eau dans «la plupart des quartiers de Bombay», ont indiqué les autorités locales.

En juin, 12 personnes avaient été tuées dans l’effondrement d’un bâtiment, dans un bidonville de cette mégapole de 20 millions d’habitants.

En septembre 2020, 39 personnes disparaissaient dans l’effondrement d’un immeuble de 3 étages à Bhiwandi.

En 2014, plus de 150 personnes avaient perdu la vie dans l’État du Maharashtra, où les pluies avaient causé l’affaissement d’une colline, ensevelissant des habitants sous la boue et les décombres.

Le changement climatique intensifie les phénomènes de mousson en Inde, selon un rapport de l’Institut de recherche sur l’impact climatique de Potsdam (PIK).

Ce rapport alerte sur les possibles conséquences de cette évolution sur l’alimentation, l’agriculture et l’économie dans un pays représentant le cinquième de la population mondiale.

«Sachant que la société indienne est dans son ensemble exposée de manière importante à la mousson, une plus forte variation (du phénomène) va affecter non seulement l’agriculture, mais aussi l’organisation de la vie civile», explique Anders Levermann, chercheur au PIK et à l’université américaine de Columbia.

L’année dernière dans le monde, cinq des événements climatiques les plus extrêmes étaient attribués à une mousson particulièrement pluvieuse en Asie, d’après un décompte de l’organisation Christian Aid.

En 2013, la mousson avait été marquée par des pluies diluviennes, des inondations soudaines et des glissements de terrain dans l’État d’Uttarakhand (Nord) qui avaient englouti des villages entiers, faisant 6000 morts.