Julien BriseBois cherche un partenaire pour danser

Le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, chercherait un partenaire pour échanger l’attaquant Tyler Johnson.

• À lire aussi: Repêchage LNH 2021 simulé: il y a Power et les autres

• À lire aussi: Ryan Suter sur le point de se décider

C’est ce qu’avançait Pierre LeBrun, du réseau TSN, vendredi matin.

Le DG québécois voudrait se départir de l’entente de 5 millions $ par campagne que possède le joueur de centre jusqu’à la conclusion de la campagne 2023-2024.

L’athlète de 30 ans aura remis une liste de 22 équipes auxquelles il accepterait d’être échangé. Johnson évolue dans la Ligue nationale depuis la saison 2012-2013. L’an dernier, il a amassé huit buts et 14 aides pour 22 points en 55 parties de la saison régulière. L’Américain a également obtenu sept points (4-3) en 23 rencontres des séries éliminatoires.

De plus, BriseBois aurait fait savoir à ses homologues que les droits de négociations de l’attaquant Blake Coleman et du défenseur David Savard étaient à échanger. Rappelons que la semaine dernière, le directeur général des «Bolts» avait envoyé les droits de Barclay Goodrow aux Rangers de New York contre une sélection de septième ronde.