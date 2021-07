La CAQ a maintenant une dette envers les bleuets

Normalement, un ministre se déplace dans une autre région que la sienne pour annoncer de bonnes nouvelles. Cependant, ce n’était pas le cas mercredi, lorsque Benoit Charette a annoncé la mort du projet GNL Québec à Saguenay.

On sentait la nervosité dans la voix du ministre Charette. Il savait très bien que la nouvelle n’allait pas passer comme une lettre à la poste.

On peut également imaginer que c’est la ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, qui lui a demandé de venir en personne pour limiter les dégâts.

Le pari de Gaudreault

Même si le gouvernement caquiste a choisi de faire cette annonce au cœur de la première semaine des vacances de la construction, les réactions n’ont pas pris de temps à arriver.

Bien entendu, le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a salué la décision du gouvernement.

M. Gaudreault a travaillé ardemment contre le projet. C’est une prise de position risquée, pour un élu.

Au lieu d’aider le projet et sa région, celui qui a mordu la poussière contre Paul Saint-Pierre Plamondon lors de la dernière course à la chefferie du Parti québécois a pris un pari qui pourrait être très coûteux en 2022.

Évidemment, la mairesse de Saguenay s’est dite très déçue de la nouvelle, tout comme le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge.

De la pression pour les élus caquistes

La mort du projet GNL Québec est une mauvaise nouvelle pour les quatre élus de la CAQ au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils vont être interpellés par leurs électeurs sur le sujet d’ici la fin de l’été.

Dans une région comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean, les gens ont l’impression que les grands projets, c’est seulement pour les grandes villes comme Québec et Montréal.

L’annonce de cette semaine ne changera pas cette perception.

Lors de la campagne électorale de 2018, la ministre Laforest avait promis des emplois dans la région. Trois ans plus tard, on est encore loin du compte. Elle a quelques mois devant elle pour faire bouger les choses.

La CAQ devra se rappeler qu’elle vient de dire non au plus important investissement privé de l’histoire de la région et du Québec.

Le gouvernement Legault a maintenant une dette envers la région, il devra la régler rapidement. Sinon, les caquistes pourraient en payer le prix politiquement.

Ils ne doivent pas oublier que les bleuets ont la mémoire longue.