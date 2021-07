La Norvège annule son aide financière à la Hongrie faute d'accord sur le gestionnaire

Oslo | La Norvège a annoncé vendredi qu'elle ne verserait pas d'aide financière à la Hongrie faute d'avoir trouvé un accord avec Budapest sur l'identité du gestionnaire indépendant chargé de répartir les fonds au sein de la société civile.

Le riche royaume scandinave n'est pas membre de l'Union européenne (UE) mais y est étroitement lié via l'Espace économique européen (EEE). A ce titre, il verse des aides aux pays d'Europe de l'Est membres de l'UE, avec pour but de gommer les inégalités sur le continent.

Quelque 2,3 milliards de couronnes, soit 220 millions d'euros, avaient été mis de côté par la Norvège et, dans une très moindre mesure, l'Islande et le Liechtenstein --autres membres de l'EEE--, au profit de la Hongrie sur la période 2014-2021, dont plus de 100 millions de couronnes pour la société civile -- laquelle peut être critique du pouvoir.

«Les pays donateurs et la Hongrie ont échoué à se mettre d'accord sur la façon dont le financement de la société civile devait être géré», a indiqué le ministère norvégien des Affaires étrangères dans un communiqué.

«En conséquence, aucun financement ne sera fourni à la Hongrie pour la mise en place de programmes sur la période actuelle et la Hongrie perd accès à environ 2,3 milliards de couronnes», a-t-il précisé.

Si les autorités hongroises ont convenu que les fonds destinés à la société civile du pays devaient être gérés par un administrateur indépendant, elles ne sont pas tombées d'accord avec leurs homologues norvégiennes sur le choix de l'administrateur en question, a expliqué le ministère.

«L'opérateur de fonds pour le financement de la société civile est responsable de la gestion de plus de 100 millions de couronnes de financement et doit veiller à ce que ce financement soit utilisé pour renforcer la société civile, promouvoir une citoyenneté active et soutenir les groupes vulnérables», a dit la ministre Ine Eriksen Søreide.

«Les pays donateurs doivent s'assurer que le meilleur candidat pour la tâche est sélectionné. Nous ne sommes pas parvenus à un accord avec la Hongrie sur ce point», a-t-elle ajouté, citée dans le communiqué.

Tout comme la Pologne, la Hongrie du souverainiste Viktor Orban est régulièrement critiquée par ses partenaires de l'UE pour ses réformes accusées notamment de saper l'indépendance des juges et les droits des personnes LGBT.

«On voit d'une manière de plus en plus prononcée que tant l'État de droit que la démocratie et les droits humains fondamentaux sont sous une pression importante en Hongrie. Il y a des attaques totalement inacceptables contre des minorités», a fait valoir Mme Eriksen Søreide au micro de la radiotélévision NRK.

Le 9 juillet, Oslo avait annoncé une augmentation de son aide financière consacrée à la société civile et à la formation des juges en Pologne.