Les Canadiens impatients de mettre les pieds aux États-Unis

Les Canadiens attendent avec impatience la réouverture de la frontière américaine, selon les données du moteur de recherches dédié aux voyages, Kayak, qui a enregistré un pic de 322 % des recherches le 19 juillet.

Les données collectées par Kayak révèlent qu’à chaque mise à jour gouvernementale concernant les voyages, les recherches de voyages du Canada vers les États-Unis augmentent.

L’enthousiasme des Canadiens est monté en flèche le 19 juillet (+322 % par rapport au même jour la semaine précédente), après que le gouvernement Trudeau eut annoncé que les Américains pleinement vaccinés pourront visiter le Canada, dès le 9 août, et le reste du monde à partir du 7 septembre.

Bien que la frontière demeure fermée aux Canadiens qui veulent se rendre aux États-Unis en voiture, la voie des airs reste accessible.

«Les Canadiens sont prêts à voyager à nouveau, car les recherches relatives aux voyages nationaux et internationaux ont démontré une augmentation de façon constante depuis le début du mois de mai», a déclaré vendredi Steve Sintra, directeur général et vice-président de Kayak en Amérique du Nord, dans un communiqué.

L’envie est réciproque puisque les recherches en provenance des États-Unis pour le Canada ont également augmenté (+194 %) ce jour-là.

Des destinations différentes selon les provinces

Toujours selon les données recueillies par Kayak, les destinations les plus recherchées par les Canadiens qui prévoient de se rendre aux États-Unis cet automne sont Maui, Honolulu, Las Vegas, New York, Los Angeles et Orlando.

«Après plus d’une année passée à rester près de chez eux, il est clair que les Canadiens recherchent une combinaison de plages chaudes, de lumières vives et de divertissements urbains, en dehors des frontières canadiennes», peut-on lire.

Les recherches montrent notamment que les Montréalais veulent partir au soleil et planifient des voyages vers les plages de Fort Lauderdale, d’Orlando ou encore d’Honolulu.

De leur côté, les Torontois recherchent des destinations plus urbaines dans des villes illuminées, avec Las Vegas et New York en tête de liste. Las Vegas est aussi une des destinations favorites pour les habitants de Winnipeg et de Halifax.

Les habitants de Vancouver cherchent à échanger leurs plages locales contre celles d’Hawaii, de Maui et d’Honolulu, tandis que les Calgariens sont, eux, plus attirés par des villes américaines comme Nashville, Phoenix et La Nouvelle-Orléans.