Les magnifiques terrasses des quartiers centraux de Québec

Avec chacun leur personnalité, les quartiers centraux de Québec vous proposent une offre sans égale de restaurants et de terrasses à découvrir cet été. Pour bien profiter du beau temps, que ce soit en famille ou entre amis, la diversité proposée par les restaurateurs d’ici, qui usent tous et chacun de créativité pour convertir leurs espaces en petits oasis, pourra assurément en séduire plus d’un. Avec les rues laissant place à des terrasses agrandies pour la période estivale et des aménagements spéciaux conçus dans les parcs selon certains secteurs, ce n’est pas le choix qui manque.

Pour une ambiance plus festive, laissez-vous charmer par les nombreux pubs et bars qui vous laisseront incontestablement de mémorables souvenirs. Les quartiers centraux de Québec, à proximité les uns des autres, regroupent les quartiers Saint-Sauveur, Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Vieux-Québec, Place Royale, Quartier Petit-Champlain et Limoilou.