Les Petits Frères de Québec

L’événement « La boîte gastronomique » des Petits Frères de la région de Québec préparé par le restaurant La Scala de Québec, et tenu en mai dernier, a permis de générer des profits de l’ordre de 20 142 $ grâce à la générosité des participants et des donateurs.

Cette somme permettra à l’organisme de contrer l’isolement d’encore plus de personnes âgées en les entourant d’une famille engagée jusqu’au bout de la vie. Présent dans 14 régions du Québec et fort de son expérience des 59 dernières années en accompagnement des personnes de grand âge isolées de 75 ans et plus, les Petits Frères se dédie à briser leur isolement et partage avec elles amour, joie et tendresse, afin qu’elles se sentent vivantes et importantes jusqu’à la fin de leur vie. Pour plus de renseignements, faire un don ou devenir bénévole : www.petitsfreres.ca.

Madame la présidente

Photo courtoisie

Félicitations à Isabelle Lechasseur (photo) qui vient d’être nommée à titre de présidente pour la saison 2021-2022 de la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ). Isabelle, qui devient ainsi la 35e présidente de l’histoire de l’organisation, est une entrepreneure dans le domaine de la santé depuis une dizaine d’années. Détentrice d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Laval, elle est présidente de Harfang Santé, une entreprise spécialisée en placement de ressources en santé et du Réseau Infirmia, un réseau de cliniques privées offrant des soins et services de santé de proximité. La JCCQ, fondée en 1987 et qui regroupe plus de 500 membres de la communauté d’affaires de Québec, ne comptera pas moins de six nouveaux administrateurs au conseil d’administration 2021-2022. Isabelle Lechasseur succède à Jean-Simon Campbell, à la présidence, ce dernier devenant le nouveau président du CA de la JCCQ.

55 ans de mariage

Photo courtoisie

Sylvio Bédard et Liliane Roy (photo), de Québec, célèbrent aujourd’hui leur 55e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 23 juillet 1966 à l’église de Sainte-Justine-de-Dorchester, a deux enfants (Martin et Éric) et six petits-enfants. Sylvio est retraité de chez Lépine-Cloutier, où il a travaillé pendant 34 ans, et Liliane est retraitée du domaine de la santé, où elle a œuvré pendant 36 ans. Félicitations et bonne journée à vous !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 juillet 1986. Mariage du prince Andrew (25 ans) et de Sarah Ferguson (27 ans) à l’Abbaye Westminster de Londres. Le prince d'York, Andrew est le 3e enfant de la reine Elizabeth II. Sarah n'est pas une inconnue de la famille royale puisque son père n'est autre que l’entraîneur de polo du prince Charles. Le couple princier aura deux enfants et se séparera en 1992.

Anniversaires

Photo courtoisie

Les frères Claude et Guy Fournier (photos), réalisateur de cinéma et de télé et animateur-chroniqueur au Journal de Québec, 90 ans... Daniel Radcliffe, acteur (Harry Potter), 32 ans... Michelle Williams, ex-membre de Destiny’s Child, 40 ans... Maurice Greene, sprinter américain, 47 ans... Monica Lewinsky, ex-stagiaire au bureau de Bill Clinton, 48 ans... Alain Lefèvre, pianiste de concert québécois, 59 ans... André Ducharme, ex-membre de RBO, 60 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 juillet 2011 : Amy Winehouse (photo), 27 ans, chanteuse britannique... 2019 : Yves Jasmin, 97 ans, cinéaste, journaliste, directeur de l’information, de la publicité et des relations publiques d’Expo 67 et relationniste québécois... 2018 : Oksana Chatchko, 31 ans, cofondatrice et ex-membre du groupe féministe des Femen... 2016 : Joe Napolitano, 67 ans, réalisateur américain... 2013 : Emile Griffith, 75 ans, ancien champion du monde des poids mi-moyens à la boxe... 2012 : Sally Ride, 61 ans, astrophysicienne et astronaute américaine... 2007 : René Brousseau, 89 ans, l’homme qui aurait créé, dans les années 40, le May West... 2006 : Le Frère Untel (Jean-Paul Desbiens), 79 ans, essayiste et polémiste... 2004 : Serge Reggiani, 82 ans, acteur et chanteur italien.