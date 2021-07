Les touristes au rendez-vous au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Alors qu’un sondage de CAA-Québec révélait, il y a un mois, que le Saguenay-Lac-Saint-Jean allait être la deuxième région la plus prisée par les touristes cet été, les vacanciers sont présents en grand nombre dans la région.

Et ces touristes proviennent de partout au Canada. Au Parc aventures Cap Jaseux, par exemple, tous les hébergements affichent complet, et ce jusqu'à la fin de la saison.

«Généralement, les hébergements sont réservés d'avance et il reste des disponibilités. Le contexte de pandémie a fait en sorte que les vacanciers ont réservé encore plus d'avance leurs vacances estivales et c'est complet», a expliqué la directrice générale, Rebecca Tremblay. Et pour les activités sur le site, c'est pratiquement impossible d'y avoir accès. «Habituellement, on leur dit de réserver trois à quatre semaines d'avance, là c'est complet», a confirmé MmeTremblay.

Le camping sauvage est plus populaire que jamais. «Le camping rustique est très prisé, généralement les gens veulent du confort. Habituellement, c'est 20 %, là on est à 100 % d'occupation», a annoncé Rebecca Tremblay.

«Le produit d'aventure est en croissance et si on le couple avec le produit du terroir, c'est vraiment en croissance», a pour sa part affirmé la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord.

Le bilan jusqu'à maintenant est très positif pour les organisations touristiques. «On s'attendait à un bel été, mais pas à un 100 % d'occupation», a souligné la directrice générale du Parc aventures Cap Jaseux. Plusieurs touristes ont tellement été charmés par la région qu'ils ont l'intention de revenir l'an prochain.