Mascouche : des citoyens résilients, un mois après la tornade

Un mois après avoir été dévastée par une tornade, la ville de Mascouche reprend son souffle. Même si les dommages causés par ce cataclysme sont toujours visibles, des citoyens ont décidé de se relever les manches.

Francine, l’une des sinistrés de Mascouche, a raconté à TVA Nouvelles avoir été relogée dans un condo de Terrebonne.

«C’est beau, c’est moderne, c’est tranquille. On n’a pas à se plaindre, mais ce n’est pas chez nous», affirme Francine.

La reconstruction de sa résidence doit s’amorcer à la mi-septembre. Francine espère pouvoir retourner chez elle à temps pour les Fêtes.

«Ça va être différent. On a déjà eu les plans. Ce ne sera pas exactement comme c’était avant, parce que ce sera au goût du jour et non au goût de 1976!» explique la sinistrée.

La mort d’un voisin

Francine était d’ailleurs la voisine immédiate de l’homme qui a perdu la vie dans la tornade. Elle était chez elle lors du drame, mais a pu voir la scène de sa fenêtre: des images impossibles à oublier.

«C’est un drôle de sentiment quand tu ne sais pas c’est quoi le bruit», affirme Francine.

«Je tiens tellement à lui rendre hommage. C’était un bon gars. Je n’en reviens pas encore.»

