Un autre K.-O. brutal de Makhmudov

Le poids lourd russe Arslanbek Makhmudov n'avait pas boxé depuis octobre 2020 et le «Lion», tel qu'il se surnomme, était affamé lors de son retour dans le ring, vendredi soir, au Mexique.

Tête d'affiche du gala tenu à Cuernavaca, le protégé d'Eye of the Tiger Management n'a pas perdu de temps: son pauvre adversaire, le Tchèque Pavel Sour, a tenu pendant 36 secondes avant de visiter le tapis et d'y rester.

Avant même la tenue du combat, Makhmudov (12-0-0, 12 K.-O.) avait un énorme avantage de poids contre Sour (13-4-0, 8 K.-O.), lui qui affichait 26 lb de plus sur le pèse-personne. Un total de 10 rounds étaient initialement prévus pour ce duel qui mettait à l’enjeu les titres NABF et NABA des poids lourds

On dit qu'il est difficile de trouver de bons adversaires à Makhmudov, tant il est effrayant. Ce nouveau K.-O. brutal ne risque pas d'aider les choses!