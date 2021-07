Un bon départ profite aux Cubs

Les Cubs ont inscrit les sept premiers points de leur duel contre les Diamondbacks de l’Arizona, vendredi à Chicago, en route vers un gain de 8 à 3.

Javier Baez a ouvert le bal en première manche. Avec Kris Bryant et Anthony Rizzo sur les sentiers, le joueur d’arrêt-court a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain.

L’équipe locale a amorcé une autre poussée de trois points en troisième manche, en commençant avec un mauvais lancer de l’artilleur des visiteurs Zac Gallen, qui a permis à Rizzo de croiser la plaque. Nico Hoerner a ensuite permis à Baez et Matt Duffy de s’amener au marbre.

Robinson Chirinos a ajouté un septième point au tour au bâton suivant des siens, grâce à une longue balle en solo. Ce dernier a répété l’exploit en sixième manche.

Au monticule, Zach Davies a aidé la cause des siens en permettant seulement deux points, sur sept coups sûrs et deux buts sur balles. En cinq manches et un tiers, il a fait mordre la poussière à huit adversaires.

L’ensemble des trois points des Diamondbacks ont été produits par Daulton Varsho.