Un homme atteint de schizophrénie raconte son parcours

Sur la Côte-Nord, un Baie-Comois atteint de schizophrénie publie un livre touchant pour donner aux personnes et leur entourage qui vivent avec ce trouble.

• À lire aussi: Les psychologues scolaires sont des oiseaux rares

Dans son quotidien, Langis Brisson compose avec la schizophrénie grâce à l’aide d’une médication adaptée. Ce trouble amène ceux qui en souffrent à confondre la réalité et le rêve.

«Permettez-moi d’appeler le rêve la réalité. Parce que dans le moment de psychose, c’est la réalité. Donc c’est deux réalités qui se chevauchent. Donc ça amène une incohérence au niveau de la pensée, des actes», détaille-t-il.

L’homme originaire de Colombier avait un avenir bien tracé devant lui avant ses premières psychoses dans les années 1980. Il était dans la vingtaine à l’époque.

«J’avais entrepris mes études collégiales en sciences que j’avais réussies», se souvient-t-il. «À l’époque je pensais comme monsieur tout le monde. D’avoir un métier, de fonder une famille. Puis ça a tout déboulé, par rapport à ma première psychose».

Une vie marquée par la schizophrénie

C’est ce qu’il raconte dans le livre Un Bonzai dans le Jardin, qu’il publie avec le soutien du CRÉAM, un lieu d 'échange et d'entraide soutient les adultes vivant avec un problème de santé mentale ou émotionnelle.

«C’est notre artiste accompli au CRÉAM», lance avec fierté la coordonnatrice de l'organisme, Hélène Normand. «Monsieur Brisson fait de l’aquarelle de la peinture, du travail sur bois, de l’écriture etc. Nous on CRÉAM on travaille avec les forces des gens. Il est stable avec sa médication», précise-t-elle.

Vivant dans le déni de sa maladie, Langis Brisson raconte s’être réfugié dans la consommation de drogues pour éviter la douleur temporairement.

»Par contre l’enfer vient assez rapidement», explique-t-il. « Je ne vendrai pas tous les punchs du livre, mais je dis simplement que l’automédication est un très grand danger».

Quand sa médication a finalement été bien dosée il y a 5 ans, Langis Brisson a pu exprimer pleinement sa créativité.

«Il y a eu une remontée de mon désir de créer à ce moment-là, ça fait que je pouvais mettre de l’émotion que je créais», se rappelle l’aîné avec émerveillement.

De l’espoir pour les familles touchées

Langis Brisson souhaite maintenant que son livre donne espoir aux personnes atteintes de schizophrénie et leur entourage.

«Tôt ou tard avec les progrès de la médecine, les ressources communautaires, les gens qui vivent des difficultés, voire même un enfer peuvent espérer un moment de ciel»

Le livre Un Bonzai dans le Jardin est actuellement disponible au CRÉAM à Baie-Comeau, sur la rue Bossé. C’est là qu’il sera lancé officiellement le premier septembre.