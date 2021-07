PARADIS, Soeur Laurette, s.c.s.l.



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juillet 2021, est décédée sœur Laurette Paradis (en religion sœur Marie-de-Lorette), sœur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 82 ans dont 63 ans de vie religieuse, fille de feu dame Lucienne Amyot et de feu Avila Paradis. Elle était native de l'Ancienne-Lorette, Québec. Elle laisse dans le deuil : les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Julienne (feu Albert Crispo), Adrienne (feu Roméo Martel), feu Gaston (feu Jeannette Robitaille), feu Germaine (Léo Hamel), Paul-Henri (feu Lucille Desroches), Pauline (Jean-Marie Cantin), Colette, CND, Rolande, feu Fernand (feu Paula Roy), Huguette, n.d.p.s. et feu Denise (feu Raymond Laberge). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces.Elle a été confiée au