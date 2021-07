LACOMBE, David



À sa résidence, le 12 juillet 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur David Lacombe, époux de dame Lily Michaud, fils de feu Jacques Lacombe et feu Constance Doiron. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lily, ses fils: Daniel (Lise St-Amand), André et Stéphane (Nathalie Bergeron); ses petits-enfants adorés: Marie-Philippe et Alexandre; ses frères et sœurs: feu Carol-Ann (feu Donald Bernier), Richard, feu Sonia (Jacques Arsenault), Sandra (Serge Drapeau) et Ronald (Hélène Giasson); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Michaud: feu Réjane (feu Jean-Luc Huot), feu Claude (feu Colette Bouffard), feu Yvon (Denise Boucher) et feu Marcel (Diane Fontaine). Il laisse également dans le deuil son grand ami Michel Bell, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC La Source de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, Tél. : 1-888-939-3333, www.partenairesante.quebec/société-canadienne-du-cancer-division-du-québec.