BREAULT, Lise Lanciaux



Au Centre hospitalier de Coaticook, le 17 juillet 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lise Lanciaux, épouse de feu M. André Breault, fille de feu Joseph-Aimé Lanciaux et de feu Gabrielle Chartré, demeurant à Coaticook. La famille vous accueillera aule dimanche 25 juillet 2021 de 14h à 16h ainsi que le jour des funérailles de 9h jusqu'au départ du salon à 10h45.Mme Lanciaux laisse dans le deuil ses enfants : Luc, Brigitte (feu Oumar Thiam), Martine (Georges Mundindi) et Frédéric (Chantale Tavara). Elle était la mère de feu Christine. Ses petits-enfants : Marc-Antoine, Thierry, Maxime et Emmanuelle. Également plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du secteur Albert-Samson du Centre hospitalier de Coaticook pour les bons soins prodigués à Mme Lanciaux. En guise de sympathies des dons à la Fondation de l'Hôpital de Coaticook, C.P. 293, Coaticook, QC, J1A 2T7, ou à la Société Alzheimer de l'Estrie, 740, Galt ouest, suite 112, Sherbrooke, QC, J1H 1Z3, seraient appréciés par la famille.