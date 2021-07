CLAVET, Isabelle



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 16 juillet 2021, à l'âge de 44 ans, est décédée madame Isabelle Clavet, fille de monsieur Claude Clavet et de dame Nicole Renaud. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil, sa sœur Nadine et son frère Cédric, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués.