SÉVIGNY, Daniel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, entouré de l'amour des siens, le 30 juin 2021, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédé monsieur Daniel Sévigny, époux de madame Irma Gosselin, fils de feu madame Maria Sirois et de feu monsieur Arthy Sévigny. Il demeurait à Lévis.Outre sa tendre épouse des 65 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, Christine (Jean-Marc Fillion) et Feu Normand; ses petits-enfants Kévin Fillion (Sabrina Bernier) Karl Fillion (Carol-Ann Pellerin), Sarah-Lee Sévigny (Raphaël Jacques) et Simon-Olivier Sévigny (Allie Alain; ses arrière-petits-enfants Thomas, Édouard et Abigaël; ses frères et sœurs Bernard Sévigny( Solange), feu Raymond Sévigny (Yvette), Nicole Lussier (feu Claude), Bertrand Sévigny (Lorraine); ses beaux-frères et belles-sœurs Jacques Gosselin (Thérèse), Catherine Martin (feu Gaston), feu Charles Gosselin (Jeannine) et Dollard Gosselin (Monique); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre son fils Normand, ses parents, ainsi que ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie secteur Breakeyville à une date ultérieure. Un remerciement tout spécial à la Maison du Littoral et à la Résidence Mgr Bourget pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Téléphone : 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : www.mspdulittoral.comDes formulaires seront disponibles sur place.