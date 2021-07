CHAMPAGNE

Jeanne d'Arc Lemieux



Au Centre d'accueil Saint-Joseph, le 12 juillet 2021, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée Madame Jeanne d'Arc Lemieux, épouse de feu monsieur Georges-Justin Champagne. Elle était la fille de feu madame Alexina Gravel et de feu monsieur Jean Lemieux. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Maxime-de Scott. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Christian-Louis (Clémence Bergeron), Dominic, Lucie (feu Jean-Yves Messervier), André (William Last), Pierre-Julien (Gilda Morency); ses petits-enfants: Jean-François, Marie-Ève, Daniel, David, Pascale, Maxime et Claude; ses frères et soeurs: feu Elmina (feu Eddy Breton), feu Alice (feu Georges Guay), feu Marie-Flore (feu Antoine Drouin), feu Irène (feu Damien Parent), feu Joseph (feu Simone Nadeau), feu Berthe (feu Léopold Fillion), feu Bernard (feu Louise Vallières) et feu Alexandrine (feu Alphonse Breton); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Champagne: feu Léo (feu Géraldine Gagné), feu Soeur Fernande, feu l'abbé Marie-Louis, feu Marcel (feu Marcelle Gingras), feu Thérèse, feu Paul-Eugène (Yvonne Vallée), Bernadette (feu Bernard Leclerc) et Marie-Claire (feu Maurice Carrier); ses filleuls: Marie-Claire Champagne et Denis Leclerc; ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Centre d'accueil Saint-Joseph, 5445 rue Saint-Louis, Lévis, G6V 4G9 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1.Elle sera inhumée au cimetière de Saint-Maxime de Scott, le 29 juillet.