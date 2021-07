FORTIER, Jocelyn



À la Résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 11 juillet 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Jocelyn Fortier, conjoint de madame Diane Fournier, fils de madame Louiselle Lebel et de feu monsieur Roger Fortier. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants: Simon (Annie-Claude Jutras), Nicola (Marie-Christine Gasse), Valérie (Scott Carrier); ses petits-enfants: Mila, Olivia, Violet, Léonard et Victor; ses frères et sœurs: Francine, feu Denis, Josée, feu Martine; sa belle-famille: Florence Marcoux, feu Vincent Fournier, Daniel Fournier (Suzanne Gagnon), Renée Fournier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h 30 à 11 h 15.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur bienveillance et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com.