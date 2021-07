WALKER, Liette Deschênes



C'est avec une profonde tristesse que la famille de Liette Walker (née Deschênes), épouse bien-aimée de John Walker depuis 59 ans, annonce son décès soudain peu après minuit le 15 juillet 2021, à l'âge de 82 ans. Elle restera à jamais dans les mémoires de John et de ses enfants Lorina (Patrick), Carolyn (Dave), Stephanie (Jay) et David (Carly); par ses sœurs Doris et Arlene, ses petits-enfants bien- aimés, Jessica, Andie, Kevin, Johnathon, Brendan, Nolan, Juliana, Alex et Eric; ainsi que sa famille élargie au Québec (Louise et sa famille) ainsi que sa famille en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Elle manquera aussi beaucoup à ses nombreux amis et voisins chers entre Québec, le lac et sa maison dans l'Ouest-de- l'Île. Elle avait une place spéciale pour tout le monde dans son cœur, y compris ses chiens. Elle a quitté ce monde près de son " coin de paradis préféré ", le lac Saint-Joseph. La visite aura lieu à lale jeudi 29 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les amis et la famille peuvent venir lui rendre un dernier hommage.Au lieu de fleurs, des dons commémoratifs au nom de Liette peuvent être faits à la SPCA ou à la Société Alzheimer.