LACOMBE, Elsie Greenwood



À Québec, le 21 juillet 2021, à l'âge de 103 ans et 9 mois, est décédée dame Elsie Greenwood, épouse de feu Irénée Lacombe, fille de feu Nelson Greenwood et de feu Ida Boisvert. Native de Valcourt, elle demeurait à Québec.Ses cendres seront déposées en toute intimité avec la famille, auprès celles de son époux, au cimetière de Valcourt à une date ultérieure cet automne. Elle laisse dans le deuil son fils Émile Lacombe (feu Huguette Beaulieu); ses petits-enfants: Carl (Caroline Larose) et Nancy (Benoit Canac-Marquis); ses arrière-petits-enfants: Tricia Larose (Jeremy Craft), Sabrina Larose, Cassandra Smienk, Bianca Smienk et Vanessa Smienk; son arrière arrière-petit-fils Mason; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital général de Québec pour les excellents soins prodigués et leur humanisme.