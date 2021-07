CHATEAUVERT, Ghislaine



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 1er juillet 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Ghislaine Chateauvert, fille de feu monsieur Mandoza Chateauvert et de feu dame Marie-Rose Jobin. Elle demeurait à Saint-Raymond et elle a œuvrée pendant 18 ans à la Maison des Pères du Sacré-Cœur.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Chateauvert laisse dans le deuil sa sœur jumelle Ginette (feu Marcel Boucher) et ses deux enfants qui étaient comme les siens: André et Sophie Boucher (Bertrand Jobin); son petit chien Chopin d'amour; ses frères et sœurs: feu Carmen (feu Georges-Émile Genois), feu Maurice, feu Monique, feu Jean-Paul, Gemma (feu Marcel Martel), feu Laurent (feu Denise Julien), feu Gilles (feu Monique Poulin), feu Guy (Gisèle Vézina), feu Denise (feu Normand Chamberland), Micheline (feu Paul-André Giguère), Claude (Édith Frenette), Martin (Denise Lachance), feu Louise, Louisette (Michel Paquet) et feu Paulin; sa filleule Laurence Jobin; son filleul Yvan Genois et ses neveux, nièces, cousins, cousines; son amie Linda Gagnon qui l'accompagnée dans son cheminement jusqu'à la fin; ses voisins extraordinaires particulièrement Annie Auger et Yves Leboeuf; sans oublier tous ses ami(e)s qui la chérissaient aux quilles, aux cartes et au bingo, ainsi que tous ceux qui la connaissait et l'aimait que nous ne pouvons pas tous nommer. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, l'hôpital Saint-Sacrement, les soins palliatifs de Saint-Raymond et particulièrement son oncologue Dr Jean-François Larouche pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation québécoise du cancer. Des formulaires papiers seront disponibles à l'église lors des funérailles et le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/