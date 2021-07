DESROCHES, Roger



Le 25 février 2021, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédé monsieur Roger Desroches. Il a été précédé de peu par son épouse, madame Jacqueline Binet, décédée le 17 décembre 2020, à l'âge de 92 ans et 3 mois. Ils demeuraient à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de- l'Incarnation. Ils laissent dans le deuil leurs enfants: Michel (Anne Hébert), Gaétan (France Bédard); leurs petits-enfants: Annie (Neijib Ranni), Charles (Stéphany Huet), François et Odile-Anne; leurs arrière-petites-filles: Lilia-Rose et Zia; les frères et sœurs de monsieur Desroches: Colette (feu Roland Labrecque), Annette (feu Armand Cantin), Pauline (feu Raymond Brousseau), Marc (Claire Careau), Micheline (feu Jean-Guy Forgue), Claude (Jacqueline Rodrigue) et André (Lucie Décarie); les frères et sœurs de madame Binet: Claude (Monique Cantin), Jacques (Gaétane Bernard), feu Suzanne, feu Madeleine, feu Robert et feu Pierrette, ainsi que leurs nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, local R-101C, Québec, Québec, téléphone: 418 667-3910, site web: www.fondationpausebonheur.com.