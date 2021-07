BERGERON, Denys



À son domicile, le 19 juillet 2021 est décédé à l'âge de 81 ans, Monsieur Denys Bergeron, époux de dame Marielle Gagnon domicilié à Inverness. Il était le fils de feu Antoni Bergeron et de feu Marie-Louise Gignac. Monsieur Denys Bergeron laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Christine (François Lemay) et Louis (Claudie Chouinard); ses petits-enfants: Fred Bernier, Édouard, Florence et Laëtitia Bergeron; les enfants de Claudie: Zachary Chouinard-Roberge (Justine Ruel), Émilie et Charlie Rondeau; ses frères et sa soeur: feu Benoît, feu Jean-Charles (feu Lise Beauchamp), Roger (feu Rita Gagné et conjoint de Margo Cyr), Colette (Adrien Beaupré), feu Rock (feu Lise Poudrier) et Léo (Monique Poulin); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Jeannine Gagnon (feu Victor Gagné), Raymond Gagnon (Denise Vaillancourt) et Jean-Denis Gagnon (Brigitte Simoneau); ses grands amis de la famille: Gérard Tremblay et Lise Gauthier, Bertrand Fournier, Claude Le May, Etienne Walravens et Marie-Madeleine, Bernard Dion et Raymonde Brassard, Gilles Pelletier, Cécile Nadeau et Régine Grenier. Il laisse également dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, parents et plusieurs anciens étudiants, collègues, collaborateurs du journal Le Tartan et de l'A.R.E.Q., de l'U.N.E.Q et autres nombreux amis. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (Pour la recherche du Cancer de la Prostate). Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire. La famille recevra les condoléances le jeudi 29 juillet 2021 de 19h à 21h età compter de 11h jusqu'à 13h30 auNos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au