SIMARD, Pauline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Pauline Simard, épouse de feu monsieur Jean-Charles Hurens. Elle était la fille de feu monsieur Amédée Simard et de feu madame Joséphine Fortin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le lundi 26 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h au centre commémoratifet de là au cimetière de St-Grégoire-de-Montmorency.Madame Simard laisse dans le deuil ses enfants: Joane (Vital Gahungu) et Steve (Joe-Ann Hubert); son frère et ses sœurs: Camille Simard (Yolande Côté), feu Rachelle Simard (feu Gaston Cauchon) et feu Marthe Simard; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Joseph-Henri Boutet (feu Rollande Hurens), Marcel Hurens (feu Thérèse Gingras), feu Gisèle Hurens (feu Yvon Althot), feu Jacques Hurens (Rachel Rivard), Gaston Hurens (Louisette Genest), feu Maurice Hurens (feu Monique Genest), feu Denis Hurens (feu Nicole Grenier) et Michel Hurens (feu Lise Pineault); ses petits-enfants: Saya Gahungu (Caroline), Joshua et Jesse Pankhurst, Nika Hubert et les arrière-petits-enfants: Liam, Hélèna et Théo; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse de Notre-Dame de Beauport, 3325, rue Loyola, Québec (Qc), G1E 2S1 www.notredamedebeauport.com/donation